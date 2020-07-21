Искусственный интеллект Google поможет всем желающим перевести древние иероглифы

Разработка стала частью приложения Google Arts & Сulture «Fabricius», пишет «Хайтек».

Программа создана в рамках инициативы Ubisoft Hieroglyphics. Приложение усовершенствует систему распознавания иероглифов, позволяя пользователям загружать и расшифровывать уже имеющиеся у них фрагменты древних надписей.

В Google отметили, что это первый инструмент, позволяющий интерпретировать иероглифы, а также переводить на них слова и даже эмодзи. Переводчик Fabricius будет полезен профессиональным историкам, антропологам и египтологам, которые смогут использовать его в своих исследованиях. Однако ученые скептически оценивают способности технологии заменить людей в переводе древних надписей.

«Новая разработка впечатляет, но она пока не может заменить высококвалифицированного специалиста по чтению древних надписей. При этом есть и множество проблем, некоторые иероглифы сильно отличаются друг от друга, и приложение может их не считать», – пояснил старший преподаватель египтологии Ливерпульского университета Роланд Энмарч.