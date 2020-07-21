Московская филармония возобновит концерты с публикой 7 августа

Первым на сцену выйдет пианист Денис Мацуев, сообщили в пресс-службе филармонии.

В афише августа у филармонии семь программ, расписание будет дополняться. Все концерты состоятся в одном отделении без антракта, заполняемость зала не будет превышать 50%, будут соблюдаться и остальные санитарные нормы.

Летнюю программу откроет Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Валентина Урюпина. Прозвучит увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Чайковского и Концерт №3 для фортепиано с оркестром Рахманинова.

11 августа с концертом выступят молодые пианисты Дмитрий Маслеев и Филипп Копачевский. Музыканты исполнят Сюиту №1 и «Польку» Рахманинова, «Болеро» Равеля и «Скарамуш» Мийо.

Ансамбль Questa Musica Филиппа Чижевского объединит 13 августа инструментальные концерты Баха и необарочную сюиту итальянского композитора Джованни Соллима.

20 августа камерные вечера продолжатся выступлением Квартета имени Давида Ойстраха и Андрея Гугнина, которые исполнят фортепианные квинтеты Франка и Брамса. Завершат концерты августа пианист Борис Березовский, виолончелист Александр Князев и скрипач Павел Милюков.