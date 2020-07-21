Петергоф предупредил о мошенниках в связи с отменой праздника фонтанов

Проведение традиционного осеннего праздника отменено из-за пандемии, сообщается на сайте учреждения.

Государственный музей-заповедник «Петергоф» пояснил, что решение принято в связи с тяжелой эпидемической ситуацией в России, а также сохраняющимся запретом на проведение массовых мероприятий.

Музей-заповедник предупредил о возможной активизации мошенников, которые могут продавать билеты на отмененное мероприятие.

«Мы призываем всех гостей Петергофа внимательно отнестись к предложениям о продаже билетов на "закрытие фонтанов". Остерегайтесь мошенников и проверяйте информацию на официальном сайте музея-заповедника», – подчеркивается в сообщении.