Старинную церковь из «Сибериады» Кончаловского перенесут из деревни в Томск

Проект операции будет профинансирован на 2,6 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

Деревянную церковь Петра и Павла 1872 года постройки решили перенести в областной центр из деревни Нагорный Иштан, где режиссер снимал свой фильм.

Торги на разработку проекта переноса объявил ОГАУК «Центр по охране памятников». На сайте госзакупок обозначена начальная (максимальная) цен контракта. Торги пройдут в форме запроса предложений до 31 июля.

По условиям контракта подрядчик должен разработать проект переноса церкви в поселок Хромовка на востоке Томска, а также ее последующей реставрации. Контракт предусматривает проведение научных исследований и инженерных изысканий. На разработку проекта дается 90 дней с учетом историко-культурной экспертизы.

Причиной переноса церкви стали оползни на холме, на котором она находится. Кроме того, здание пришло в аварийное состояние.