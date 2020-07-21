Суды Петербурга уличили Мадонну во лжи о штрафе за гей-пропаганду

Об этом сообщает РИА Новости по информации объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

По данным пресс-службы, певицу не штрафовали в Петербурге на $1 млн за гей-пропаганду во время ее концерта в Петербурге восемь лет назад. Таким образом, исполнительница солгала.

Как уточняется в сообщении, в 2012 году Московский районный суд отказал в иске активистов к Мадонне. Борцы с ЛГБТ-пропагандой требовали взыскать с певицы штраф в размере 333 млн рублей.

Ранее Мадонна написала в своем Instagram, что российские власти якобы оштрафовали ее на за речь, которую она произнесла на концерте в Санкт-Петербурге в поддержку секс-меньшинств. Сама певица при этом похвастала, что не выплатила штраф.