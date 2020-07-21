Об этом актёр Максим Матвеев объявил на своей странице в Instagram.

По его словам, подать заявку в Школу больничной клоунады может любой желающий старше 24 лет на сайте фонда «Доктор Клоун». Фонд уже 10 лет работает с детьми, которые находятся на длительном лечении в стационаре.

Для кандидатов станет преимуществом наличие творческого образования и опыт работы, отметил Матвеев. По его словам, обучение в фонде будет бесплатным.

«Нескoлькo учебных месяцев, мастер-классы oт звёздных друзей фoнда и вoзмoжнoсть oсвoить нoвую прoфессию, пoмoгая при этoм детям», – написал актер.