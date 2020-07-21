Нижегородский Арсенал начинает прием заявок на конкурс эссе «Молодой Вазари»-2020

Тема эссе – «Что есть знание об искусстве в эпоху глобальных изменений?», сообщила пресс-служба музея.

Конкурс организовали Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина и Государственный центр современного искусства в Нижнем Новгороде (Арсенал). Соревнование пройдет в рамках фестиваля текстов об искусстве «Вазари. Новое? Искусствознание?».

Принять участие в конкурсе могут студенты, бакалавры, магистры и аспиранты российских вузов. Материал для интерпретации главной темы конкурса выбирает автор эссе.

В жюри войдут искусствовед, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, замдиректора по научной работе ГМИИ им. А.С. Пушкина Илья Доронченков, искусствовед, заместитель заведующего кафедрой всеобщей истории искусств МГУ Марина Лопухова, искусствовед, заместитель гендиректора Российской государственной библиотеки Наталья Самойленко, художник, куратор, автор образовательных проектов по истории, теории и практике современного искусства Дмитрий Гутов и другие.

Победитель получит тревел-грант для поездки в Нижний Новгород для участия в программах ВАЗАРИ-феста 18–20 сентября 2020 года. В случае если проведение фестиваля будет перенесено в виртуальный формат, предусматривается онлайн-участие.

Эссе лауреатов конкурса «Молодой Вазари» включаются в альманах текстов об искусстве, выпускаемый ежегодно по итогам фестиваля, а также публикуются на сайте www.vasarifest.ru. Прием работ в электронной форме продолжается до 15 августа 2020 года. Объявление шорт-листа состоится 1 сентября 2020 года.