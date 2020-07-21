Петербургские эксперты отреставрировали янтарные шахматы XVIII века

Спустя восемь лет они вернулись в калининградский Музей янтаря, сообщает пресс-служба музея.

Янтарные шахматы были созданы в начале XVIII века предположительно мастерами Кёнигсберга. Сейчас они хранятся в Государственном Эрмитаже. Их копия позволяет посетителям калининградского музея расширить представления о возможностях использования балтийского самоцвета художниками по янтарю с давних времен, сообщает издание.

Копия эрмитажных шахмат была создана специально к открытию музея в Калининграде в 1979 году. В тот раз руководство Эрмитажа позволило творческой команде мастерской художественной обработки янтаря Ленинградского комбината декоративно-прикладного искусства изучить оригинал, обмерить и сличать копию с подлинником на разных этапах создания.

По условиям Эрмитажа, линейные размеры скопированных фигурок должны были быть меньше, чем у оригинала, примерно на 5%, говорится в сообщении.