Лесной склад в Новой Голландии разрешили переоборудовать в культурное пространство

Там будут созданы выставочные залы, лекторий и офисные площади, сообщила пресс-служба пространства.

Разрешение на создание многофункционального комплекса выдал Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы.

Для целей пространства будут отреставрированы корпусы лесного склада, при этом структуры здания сохранятся. На первом этаже разместится культурное пространство «Гараж» с торговыми и офисными помещениями, лекторием, библиотекой и выставочным залом.

На втором этаже будет оборудован лекционный зал и второй уровень ресторана, на третьем появится конференц-зал и офисные помещения.

«Проектом, одобренным Санкт-Петербургским филиалом Главгосэкспертизы России, запланирован четвертый этап реставрации и приспособления для современного использования зданий корпусов № 12-12а объекта культурного наследия федерального значения «Склад лесной». Два корпуса представляют собой единое здание сложной конфигурации», – сообщается на сайте Главгосэкспертизы.