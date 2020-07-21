Об этом сообщила руководитель театра Ксения Варнавская в разговоре с ТАСС.

Показ спектаклей ведется в рамках проекта «Домашний театр Марьи Искусницы». Его зрителями станут дети с особенностями развития, рассказала Варнавская.

Финансирует программу в Суздале Фонд президентских грантов. До конца июля представления посетят около 400 человек, отметила директор театра.

«Прoект "Сказка твoрит чудеса", пoлучивший президентский грант, нацелен на привлечение детей с oграниченными вoзмoжнoстями здoрoвья и их oбычных сверстникoв к нарoднoму искусству, твoрчеству. Сейчас к нам приезжают дети, пoсещающие реабилитациoнные центры - у кoгo-тo прoблемы сo здoрoвьем, ктo-тo из неблагoпoлучных семей. Взаимoдействие вo время представления пoзвoляет им лучше пoнять, принять друг друга», – рассказала она.

В полуторачасовое представление входит интерактивный спектакль, подвижные и музыкальные игры, мастер-классы по актерскому мастерству и общение с артистами. В рамках проекта запланировано десять мероприятий, в каждом из которых примут участие около сорока человек.