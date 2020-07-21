Начались съемки сериала «Руммейт» с Анфисой Черных, Михаилом Полицеймако и Сашей Спилберг

Об этом сообщила пресс-служба кинокомпании «Телесто».

Съемки ведутся по заказу онлайн-сервиса more.tv. Молодежный сериал «Руммейт» с Анфисой Черных в одной из главных ролей реализуется при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Федерального агентства по делам молодежи в рамках нацпроекта «Культура».

В марте этого года проект стал одним из победителей первой волны Конкурса ИРИ на создание интернет-контента для молодежи, говорится в сообщении.

Герои сериала – четверо совершенно не похожих друг на друга молодых людей, снимающих квартиру на Котельнической набережной. Их сыграют совсем молодые актеры во главе со звездой фильма «Географ глобус пропил», победительницей шоу «Последний герой» Анфисой Черных (Наиля).

Роли ее соседей по съемной квартире исполнят в основном дебютанты в большом кино. Юрий Насонов – выпускник РГИСИ, сыгравший Мастера в постановке Григория Козлова по знаменитому роману Булгакова на сцене театра «Мастерская», Арам Вардеванян – выпускник Щепкинского училища, отметившийся в фильмах «Проигранное место», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» и сериале «Война семей», и Мария Геращенко, для которой «Руммейт» действительно станет первой работой в кино.

Также в сериале появятся Стив Окснер из сериала «Чики», Азамат Нигманов – лауреат фестиваля «Кинотавр» за главную роль в фильме «Конвой», Владимир Епифанцев («Я остаюсь», «Жуки», «Шпион»), Михаил Полицеймако («День радио», «Есенин», «Слуга народа 2»), Лиза Арзамасова («Ивановы-Ивановы», «Бесы», «Любовь в большом городе») и народная артистка России Ольга Волкова («Забытая мелодия для флейты», «Небеса обетованные», «Мамы», «О чем говорят мужчины»), которая исполнит роль Елены Сергеевны и таким образом обеспечит связь поколений.

Кроме того, в сериале будут заняты известные блогеры – Саша Спилберг и Андрей Борисов.

По сюжету, приморский авантюрист Артем, приехавший из Минеральных Вод Мага, начинающая блогерша из Казани Наиля и интеллигентная калининградка Варя становятся обладателями довольно крупной суммы денег, которая буквально падает на них из стены легендарной высотки в центре Москвы. Но, как выясняется позже, и эти «легкие» деньги по законам столицы нужно заработать. В этом ребятам помогают соседи по дому. Живущая на этаж выше бывшая балерина Елена Сергеевна, знающая не только классические па, но и столицу до времен «Москвы-Сити», снимающий в этом же доме комнату, влюбленный в русскую культуру молодой британец, а также молодые парни из Таджикистана, делающие в соседней квартире ремонт.

«Вместе с проектом «Руммейт» мы продолжаем развивать линейку молодежных проектов more.tv, которую начали еще в прошлом году с «Трудными подростками». Нам понравилась актуальная идея проекта, близкая всем «понаехавшим» – молодым и борзым покорителям столицы. Надеемся, что успех покорится как героям, так и создателям сериала. У них есть для этого все необходимое!», – отмечает генеральный директор more.tv Денис Горшков.

«Как и сериал «Друзья», который служил неким референсом сценарию, «Руммейт» – это тоже история про молодых людей. Они живут вместе в одной квартире, попадают в различные трудные и смешные ситуации, ссорятся, мирятся, помогают друг другу. Радикальное отличие в том, что мы не замыкаемся в рамках одной квартиры, а исследуем всю Москву, путешествуя по городу мечты, который до сих пор остается центром притяжения молодых девушек и парней со всего нашего огромного постсоветского пространства», – говорит продюсер сериала Елена Гликман («Питер FM», «Коробка», «Спитак»).

Режиссером сериала выступила соавтор идеи «Руммейт» Анна Яновская, чьи короткометражные и документальные картины стали неоднократными призерами российских и зарубежных кинофестивалей. За визуальную составляющую отвечает кинооператор Шандор Беркеши («Коктебель», «14+», «Зулейха открывает глаза») – лауреат «Кинотавра», премии «Белый слон», номинант на премию «Ника» и «Белый квадрат». Художник-постановщик проекта – Тимофей Рябушинский, выпускник Школы-студии МХАТ, лауреат премии «Золотая маска».

Сериал будет сочетать классическую стилистику с любительской камерой и блогерскими видео, снятыми на мобильный телефон. А сама история настолько разножанровая, что в ней гармонично сольются элементы драмеди, экшн, романтической комедии.

Премьера восьмисерийного сериала «Руммейт» состоится осенью на more.tv.