Путин поставил в числе национальных целей России раскрытие таланта каждого человека

Указ о национальных целях развития РФ до 2030 года опубликован на сайте Кремля.

В числе национальных целей, в соответствии с документом, осуществление прорывного развития страны, увеличение численности её населения, повышение уровня жизни граждан и создание комфортных условий для их проживания. Также в указе названо целью развития страны «раскрытие таланта каждого человека».

Кроме того, указ предписывает к 2030 году достигнуть увеличения продолжительности жизни граждан страны до 78 лет, обеспечить устойчивый рост населения и снижение уровня бедности в сравнении с показателями 2017 года в два раза.

В соответствии с указом президента к 2030 году Россия должна оказаться в числе десяти ведущих стран мира по качеству образования, объему научных исследований и разработок. В планах также улучшение жилищных условий для не менее 5 миллионов семей ежегодно, обеспечение темпа роста доходов и пенсий не ниже уровня инфляции.