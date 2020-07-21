Землетрясение открыло древнюю гробницу индейских царей с драгоценными камнями в зубах

О результатах исследования кратко сообщается на сайте INAH.

По завершении работ, длившихся около года, междисциплинарная научная группа во главе со специалистами Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) представила публике тысячелетнюю усыпальницу древнего индейского племени микстеков, подчинявшихся ацтекам.

В 2017 году в Мексике произошло мощное землетрясение, после которого жители деревни Сантьяго Тилло в штате Оахака нашли в нескольких километрах от поселения дыру в земле. Прибывшие на место археологи установили, что провал возник из-за обрушения каменных плит, накрывавших гробницу сверху.

Возраст захоронения составляет от 1100 до 1700 лет. В результате кропотливой работы гробница, получившая название 1 Лома Тендома, была сохранена археологами от разрушения.

Экспертам удалось восстановить разноцветные фрески на стенах, оказавшиеся символами ритуального календаря микстеков. Ученые идентифицировали 28 символов, в основном изображающих различных животных.

Гробница состоит из двух камер, соединенных коридором. Главная камера украшена восемью фресками в стиле еще одного доиспанского народа – сапотеков. Стены покрыты красным пигментом.

В погребальных камерах команда археологов нашла останки семи человек, в том числе троих детей. Погребены они были в разное время, между 300 и 900 годами нашей эры. В зубах у некоторых из них были найдены вставки из драгоценных камней, бывшие привилегией самых знатных людей.

В гробнице также нашли два алебастровых сосуда и 45 керамических изделий, в том числе 12 ярко разукрашенных чаш синего, желтого, красного, зеленого, розового, черного и белого цветов.