Коми получит к своему 100-летию 100 миллионов рублей на развитие культуры

Средства будут выделены в рамках нацпроекта «Культура», сообщает сайт Минкультуры РФ.

Таким образом будет профинансировано строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности Коми, заявила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова в ходе рабочей встрече с врио главы Коми Владимиром Уйбой.

В ходе беседы Ярилова поблагодарила Уйбу за работу региональных властей по обновлению и развитию учреждений, как и отрасли культуры в целом.

По словам Яриловой, в ходе текущего визита она смогла посетить практически весь регион, в том числе Сыктывкар, Вуктыл, Подчерье и Ухту. «Вижу, какими темпами меняется отрасль и как меняется настроение людей. Мы с вами находимся на правильном пути», – подчеркнула замминистра.

На заседании оргкомитета также рассмотрели вопросы ремонта фасадов зданий и сооружений в госсобственности, подготовки Чемпионата мира по хоккею с мячом в 2021 году, был заслушан доклад о проектах «ЛУКОЙЛ-Коми», которые реализуются в регионе к его 100-летию.

«Задачи, кoтoрые мы с вами oбсудили, ещё требуют тщательнoй прoрабoтки и нашегo сoвместнoгo труда. Пoэтoму прoшу не расслабляться, всем за рабoту», – завершил совещание Владимир Уйба.