В фестивале уличных театров в Суздале примут участие более 30 коллективов

Смотр с карнавалом и мастер-классами пройдет 15-16 августа, сообщает ТАСС.

В мероприятии будут участвовать коллективы Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира и других городов России, рассказала организатор фестиваля, директор фонда культуры русского авангарда «Розановский центр» Полина Вахотина.

По ее словам, кульминацией фестиваля станет красочный карнавал 15 августа. Зрители также смогут в нем поучаствовать, отметила она.

В соответствии с планами организаторов, художники и артисты помогут гостям создать карнавальные костюмы. 16 августа в Суздале пройдут мастер-классы, открытые для зрителей. В числе участников фестиваля – артисты петербургского театра «Солу», альметьевский уличный театр «Легкие крылья», петербургский «Театр, имени которого нельзя называть».

Местом для выступлений в дни фестиваля выбраны несколько площадок в центре древнего города, на территории Торговых рядов, возле Кремля и у отелей, пояснила Полина Вахотина. В программе будут детские и взрослые представления, кукольные и драматические спектакли.