Иллюстратор «Мурзилки» и «Айболита» Виктор Чижиков умер в 84 года

Об этом сообщил департамент «Планета Детства» издательства АСТ в Facebook.

Как говорится в сообщении, народный художник РФ Виктор Чижиков был автором образа медвежонка Миши, талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. Художник умер на 85-м году жизни.

«С грустью сooбщаем, чтo сегoдня 20 июля 2020 гoда ушел из жизни Виктoр Александрoвич Чижикoв, нарoдный худoжник Рoссии, oдин из самых знаменитых худoжникoв oтечественнoй детскoй книги»,–- говорится в сообщении.

Виктор Чижиков родился 26 сентября 1935 года. Отучился в Московском полиграфическом институте на художественном отделении, с конца 1950-х занимался книжной иллюстрацией.

Стал автором иллюстраций для издательств «Малыш» и «Детская литература», а также журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки». Чижиков одним из первых советских художников удостоился награды в виде престижнейшего диплома имени Ганса-Христиана Андерсена за книгу «Доктор Айболит».