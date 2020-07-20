Новую выставку Музея Бойманса-ван Бёнингена можно будет увидеть только из электромобиля

Экспозиция откроется 1 августа 2020 года, сообщает «Артгид».

Новый формат художественной выставки в эпоху COVID-19 опробуют Роттердамский музей Бойманса-ван Бёнингена в сотрудничестве с конференц-центром Ahoy. Выставка будет посящена «сложным взаимоотношениям человека и природы» выставка современного искусства.

Осмотреть экспозицию можно будет лишь из электромобиля. Выставка покажет 40 работ из собрания музея, среди которых будут картины и инсталляции Уго Рондиноне, Пола Маккарти, Ансельма и Кифера и другие.

Новый проект получил название Boijmans Ahoy Drive-Thru Museum, его организуют на средства фондов и спонсоров. Выставка будет открыта до 23 августа 2020 года.

Желающие посетить выставку могут приехать на собственном электромобиле или арендовать его на месте. После этого посетители смогут объехать выставку, расположенную на площади примерно полутора футбольных полей.