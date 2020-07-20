В Москве пройдет первый в мире аукцион на тему образа кота в искусстве

О предстоящих торгах сообщает аукционный дом PIONER & Co.

Совместно с проектом «Артгид» дом организовал первые в мире тематические торги «Кошкин дом», на которых будет представлена коллекция самых различных арт-объектов, авторства как начинающих художников и иллюстраторов, так и широко известных авторов.

Общая стоимость более 150 лотов оценивается в сумму более 5 миллионов рублей. Лоты были отобраны экспертами аукционного дома из почти 5000 предложенных работ.

В числе самых дорогих лотов могут оказаться рисунок Леонарда Фужиты «Мокрый кот» (по оценкам экспертов аукционного дома стоимость лота может превысить 300 тыс. рублей при начальной ставке в 1000 рублей). Другим таким лотом может стать редчайшая иллюстрация к поэме «Руслан и Людмила» Татьяны Мавриной из коллекции художника-графика Г. А. Клодта (стоимость лота может превысить 400 тыс. рублей при начальной ставке в 1000 рублей).

Отдельно стоит отметить благотворительный стринг с работами Павла Пепперштейна, Хаима Сокола, арт-группировки ЗИП, Паруйра Давтяна и Васи Ложкина. Все средства от продажи будут переданы в поддержку проекта «Артгид». В поддержку издания планируется собрать более 500 тыс. рублей.

Торги пройдут 1 августа в 17.00 в галерее Васи Ложкина, по адресу: Садовая-Спасская, 12/23, стр. 2. А также на онлайн-платформе Bidspirit.com. Предварительная регистрация обязательна.