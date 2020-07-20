РЕК начал финальный этап сбора пожертвований на памятник Маршаку в Москве

Монумент будет установлен на Лялиной площади недалеко от Курского вокзала, сообщают организаторы.

Именно здесь, на улице Земляной вал, Маршак жил с 1938 по 1964 год. Открыть памятник планируется до конца этого года, говорится в сообщении.

Автором памятника стал знаменитый российский скульптор, академик Российской академии художеств Георгий Франгулян. Высота бронзовой скульптуры составит четыре метра.

Памятник создается исключительно на благотворительные пожертвования. Внести вклад в увековечение имени любимого писателя может любой желающий на сайте «МойМаршак.ру» (MoiMarshak.ru), посвященном будущему монументу.

Крупное пожертвование на этой неделе внесла группа компаний «Просвещение», объявившая о том, что становится партнером и спонсором создания памятника.

Создатель «Мистера-Твистера», «Сказки о глупом мышонке» и других любимых миллионами россиян детских стихов начал печататься именно как еврейский автор. В 1907 году вышел его первый сборник «Сиониды», посвященный еврейской тематике, отмечается в сообщении.