Воронежское Дивногорье вошло в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Список опубликован на официальном сайте организации.

Благодаря этому историко-культурный комплекс, расположенный в Воронежской области, стал официальным претендентом на статус объекта всемирного наследия.

Заявку о включении комплекса в список ЮНЕСКО подготовил музей-заповедник «Дивногорье» с помощью Института Наследия, который оказал проекту научно-методическую поддержку. В 2018-2019 гг. заявка прошла внутрироссийские согласования в Минкультуры России и Национальном комитете ИКОМОС, Россия.

В 2020 году заявка была единогласно поддержана экспертами на заседании Совета НК ИКОМОС и рекомендована к направлению в ЮНЕСКО. Обращение губернатора Воронежской области Александра Гусева с соответствующей просьбой было направлено на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой, а далее по дипломатическим каналам поступило в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО, разместившие уведомление о включении Дивногорья в предварительный Список на своём официальном сайте.