В Узбекистане пройдут Дни духовной культуры России

Об этом сообщает официальный сайт Минкультуры РФ.

Тематика дней обсуждалась на встрече замминистра культуры РФ Аллы Маниловой и послом Узбекистана в РФ Ботиржоном Асадовым. В ходе встречи политики обсудили перспективы реализации двусторонних очных мероприятий в текущем году, а также возможности углубления между двумя странами культурного сотрудничества.

«Узбекистан обладает богатейшим культурным наследием, которое высоко ценится как в России, так и во всем мире», – отметила Манилова, поделившись с узбекскими коллегами планами мероприятий в рамках Дней духовной культуры России в Узбекистане.

В частности, планируются такие крупные мероприятия, как концерт классической музыки, выставочные проекты, двусторонняя конференция о культурном и духовном единстве России и Узбекистана. Также пройдет круглый стол под председательством ректора Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова В. С. Малышева, темой которого будет развитие сотрудничества в сфере кино.

Кроме того, планируется выступление одного из ведущих церковных хоровых коллективов и фотовыставка. Для участия в мероприятиях Дней духовной культуры России в Ташкент планируется направить представительную российскую делегацию ведущих деятелей культуры, отметила Манилова.