Проект #Москвастобой представил литературный маршрут ко дню рождения Маяковского

Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму.

Пользователи медиаплатформы могут узнать о местах в Москве, связанных с жизнью и творчеством великого русского поэта. Одной из самых известных таких достопримечательностей Москвы является памятник на Триумфальной площади, выполненный скульптором Александром Кибальниковым.

Кроме того, желающие смогут узнать, чем прославилась на весь мир станция метро «Маяковская» и почему ее создатели отклонились от первоначального плана.

Инфографика лекций покажет гостям московский дом, в котором жили Маяковский, Осип и Лиля Брик. Именно туда в 1974 году перенесли мемориальный музей поэта.

Ранее проект #Москвастобой запустили на английском языке. Благодаря этому зарубежные пользователи получили возможность ознакомиться с Москвой, изучив ведущие городские музеи и культурные программы.