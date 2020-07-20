Мишустин распределил субсидии на поддержку киноэкспорта

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.

В соответствии с документом устанавливаются правила распределения субсидий на продвижение экспорта отечественного кино и анимации, онлайн-сервисов, облачных ресурсов и игр. В документе указывается, что до 70% средств государственной поддержки будет направлено на проекты в сфере кино и анимации, до 30% ‒ на продвижение отечественной IT-продукции.

Субсидии призваны частично компенсировать затраты компаний на получение сертификатов, перевод и дубляж фильмов, аренду звукозаписывающих студий и гонорары актерам, разработку дизайна IT-сервисов и продвижение проектов. Претенденты на получение субсидий будут отбираться не реже одного раза в год.

Каждый проект может получить не более 30% общего объема господдержки, отмечается в документе.

9 июля правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о налоговом маневре для IT-компаний. По документу, налог на прибыль с 2021 будет снижен с 20 до 3%, ставка страховых взносов ‒ с 14 до 7,6%.