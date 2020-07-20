Российские роботы обследуют затонувшие античные корабли у берегов Сирии

Об этом на онлайн-конференции рассказал завкафедрой Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.

По его словам, в начале сентября группа подводных археологов Севастопольского государственного университета начнет изучение подводных археологических объектов, расположенных у побережья Сирии. В планах ученых – исследование останков затонувших кораблей, находящихся в акватории провинции Тартус.

Кроме того, археологи намерены обследовать затопленные сооружения острова Арвад, обнаруженные в ходе работ предыдущего полевого сезона. Используя гидролокационные комплексы, эксперты провели разведку на площади около 20 квадратных километров, выявив около 120 перспективных целей, пояснил Лебединский.

«Перспективы с научной точки зрения там огромные, так как район слабо исследован и в то же время имеет почти пятитысячелетнюю историю мореплавания», – подчеркнул ученый. По его словам, мореплаватели Арвада упоминаются еще в библейских текстах Ветхого Завета.

«Они ходили там по морю, торговали, воевали, у них были якорные стоянки – все эти следы мы можем найти. Я думаю, мы сможем обнаружить следы как культуры финикийцев, так и более поздних культур. Древний Египет, Вавилон, Сирия, Рим, Византия, крестоносцы, арабские мореплаватели – все бороздили эти воды», – пояснил Лебединский.

Водолазы Нахимовского военного училища обследуют объекты на малых глубинах от 2–3 метров, отметил ученый. Археологические находки на глубинах до 80–90 метров будут проводиться с помощью современной робототехники, добавил он.