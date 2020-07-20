В Музее Победы вновь заработал Цикл о творчестве композиторов и поэтов

Об этом сообщил информационный центр учреждения.

«Песни Победы» вновь зазвучали в Музее Победы на Поклонной горе в воскресенье, 19 июля. Проект возобновил работу после четырехмесячного перерыва, вызванного ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Радиолекции вышли накануне 80-летия композитора Давида Тухманова, слушатели смогут узнать о судьбе и творчестве народного артиста. На протяжении всего дня в музее транслировались песни, музыку к которым написал композитор.

Среди них такие композиции, как «Жены русских солдат», «Вальс», «Имена» и «Совершенно секретно». Гости музея услышат также песню «День Победы», написанную Тухмановым в 1975 году на стихи Владимира Харитонова.