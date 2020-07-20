День Союзного государства отпраздновали на фестивале «Славянский базар в Витебске»

О прошедших в союзной республике торжествах сообщает официальный сайт Минкультуры РФ.

В праздновании Дня Союзного государства принял участие замминистра культуры РФ Николай Овсиенко. Мероприятия прошли в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Программа Дня единения народов России и Беларуси традиционно включает официальные мероприятия и культурные проекты. В ходе общения с белорусской стороной Николай Овсиенко возложил цветы к памятнику И. Е. Репина в Музее-усадьбе русского живописца в Здравнево. Кроме того, российский чиновник принял участие в круглом столе на тему «Диалог культур и литературы в Союзном государстве Беларуси и России».

Праздничный день завершился концертом Дня дружбы «Союзное государство приглашает…»

Перед выступлением артистов Овсиенко озвучил обращение главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой к участникам и гостям XXIX международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». По ее словам, проекты подобного масштаба не только культурно обогащают зрителей, но и укрепляют между братскими народами доверительные отношения.