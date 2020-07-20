Путин и Мишустин поздравили Давида Тухманова с 80-летием

Телеграммы политиков опубликованы на сайтах Кремля и правительства РФ.

Президент Владимир Путин отметил талант и глубокую преданность композитора своему призванию, которые позволили Тухманову в полной мере состояться на творческом поприще и вписать незабываемые страницы в летопись отечественного искусства. Президент также поздравил композитора с присуждением госпремии Российской Федерации, пожелав ему здоровья и благополучия.

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин назвал Тухманова всенародно любимым композитором, новатором, непревзойденным мелодистом, человеком огромного таланта и творческой энергии. «Вы вписали немало ярких страниц в историю отечественного эстрадного искусства. И конечно, особое место в вашем творчестве занимает знаменитый гимн Великой Победе, который четыре с половиной десятилетия звучит в сердцах миллионов людей», – говорится в поздравлении.

Давид Тухманов родился в Москве 20 июля 1940 года. В 1958 году закончил по классу фортепиано Детскую музыкальную школу им. Гнесиных, поступив на композиторское отделение Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных. Окончил вуз в 1963 году по классу педагога Фабия Витачека. Дипломной работой Тухманова стала кантата на стихи Александра Твардовского из поэмы «За далью даль».

Композитор стал автором музыки к таким композициям, как «Я люблю тебя, Россия», «Мой адрес – Советский Союз», «Мы - большая семья» и «День Победы».