В «Царицыне» прошел изысканный вечер итальянской музыки

Об этом сообщила пресс-служба Национального фонда поддержки правообладателей (НФПП).

В рамках летнего цикла проекта «Посольские вечера в Царицыне» 9 июля состоялась онлайн-трансляция концерта «Итальянские композиторы при дворе Екатерины Великой». Вечер, посвященный культуре Италии, был организован музеем-заповедником «Царицыно», Национальным фондом поддержки правообладателей при содействии посольства Италии в России.

Открывая вечер, генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина обратилась ко всем ценителям прекрасного на языке страны-гостя, отметив особую роль Италии в судьбе «Царицыно». «При дворе Екатерины всегда звучала итальянская музыка, прозвучит она и сегодня. Особенностью сегодняшнего мероприятия является также то, что мы впервые даем концерт в пространстве парка Большого дворца, руины которого сейчас музеефицируются, и в скором времени эта площадка предстанет в абсолютно новом обличии», – подчеркнула Фокина.

Гендиректор также добавила, что вечер Италии найдет свое продолжение в выставке «Под маской Венеции», которая осенью распахнет свои двери для всех любителей искусства.

Важность культурного сотрудничества отметил чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Паскуале Терраччано, поблагодарив музей-заповедник за возможность познакомить всех желающих с культурой Италии.

Говоря о программе, автор и куратор проекта Анна Генина отметила связь темы концерта с именем основательницы «Царицына» – Екатерины Великой. Именно во времена правления императрицы в Петербурге существовала итальянская опера, которая была очень популярна.

Музыкальный тон мероприятия задали работы венецианского композитора Бальдассаре Галуппи, прославившегося своими комическими оперными произведениями. Драматург Карло Гольдони, говоря о его таланте, ставил его наравне с Рафаэлем. Музыканты ансамбля Collegium Musicum под управлением Олега Романенко исполнили Allegro из симфонии ре мажор Бальдассаре Галуппи, концерт для струнных соль минор Антонио Вивальди, первую часть Andante из сонаты № 12 ре минор Джованни Верокаи, трио-сонату ре минор Алессандро Страделлы, фрагменты из опер Джованни Паизиелло «Прекрасная мельничиха» и Доменико Чимарозы «Горации и Куриации» (солистка – меццо-сопрано Мария Остроухова) и другие произведения.

Генеральный директор Национального фонда поддержки правообладателей Марина Георгиева, поблагодарив всех участников концерта, в своей речи обратила внимание на культурные связи между Россией и Италией, не прерывавшиеся на протяжении многих лет.

«К нам, на русскую землю, приезжали итальянские архитекторы, художники, музыканты, создавая шедевры искусства, красота которых может быть оценена только в превосходной степени. Национальный фонд поддержки правообладателей рад быть частью проекта «Посольские вечера в Царицыне», предоставляя возможность вести онлайн-трансляции мероприятий проекта сразу на четырех площадках – на портале «Культура.рф», в соцсети «Одноклассники», на сайте музея-заповедника «Царицыно» и на сайте проекта «Посольские вечера в Царицыне» ambassadore.ru», – добавил Георгиева.