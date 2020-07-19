Путин и Мишустин поздравили Ливанова с 85-летием

Телеграммы политиков опубликованы на сайтах Кремля и правительства РФ.

Президент Владимир Путин назвал народного артиста РСФСР Василия Ливанова человеком яркого и щедрого дарования, подлинным корифеем отечественного киноискусства. «Ваши актерские работы, все ваше творчество снискали вам высочайшее профессиональное признание, а главное - искреннюю, непреходящую любовь зрителей разных поколений», – говорится в телеграмме российскоголидера.

В свою очередь, премьер Михаил Мишустин отметил особый дар Ливанова достоверно воплощать на экране замысел великих писателей и погружать зрителей в атмосферу их произведений. «Каждая роль в вашем исполнении – неповторима», – говорится в телеграмме Мишустина.

Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года, снимался в более чем 40 фильмах, в том числе «Коллеги» по повести Василия Аксенова (1962), «Звезда пленительного счастья» (1975), «Ярославна, королева Франции» (1978). Известность во всем мире Василию Ливанову принесла роль сыщика Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (1979-1986).