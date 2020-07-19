Актриса Марина Макарова умерла от онкологического заболевания в 46 лет

Об этом сообщается на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

Макарова была актрисой Костромского камерного драматического театра, сыграла в таких сериалах, как «Тайны следствия», «Убойная сила» и других.

«Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить», – говорится в сообщении театра.

В последние годы актриса страдала онкологическим заболеванием, уточнил худрук Костромского камерного драмтеатра Борис Голодницкий. На её лечение была собрана большая сумма денег, но усилия врачей не увенчались успехом.

Марина Макарова родилась в Костроме30 сентября 1974 года. Закончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (СПбГАТИ), курс Ю. В. Томошевского. Сотрудничала с театром «Приют комедианта», получила известность по ролям в сериалах.