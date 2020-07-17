Джазовый фестиваль «Бродский DRIVE» открылся в Петербурге в онлайн-формате

Об этом сообщила журналистам директор музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Анна Соколова.

Шестой международный джазовый фестиваль «Бродский DRIVE» был заявлен как уик-энд со зрителями, однако из-за коронавируса его пришлось провести в онлайн-формате из-за «недостаточных мер безопасности».

«И сегодня было принято решение отказать нам в проведении фестиваля со зрителями. Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в наши планы», – сказала директор музея, являющегося постоянным партнером джазового фестиваля в Шереметевском саду. Деньги за билеты будут возвращены покупателям в ближайшее время.

Трансляцию фестиваля можно будет увидеть на сайте Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, а также в его официальных группах на сайте и в соцсетях, а также в соцсетях телеканала «Санкт-Петербург». Трансляцию покажут городской портал правительства Петербурга и портал "Культура РФ".