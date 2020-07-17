Российская спортивная драма «Осажденный» в ноябре выйдет на экраны США

Об этом сообщила работающая над картиной кинокомпания «Блиц фильм» в разговоре с ТАСС.

Спортивная драма станет голливудским дебютом российского режиссера Николая Саркисова, отмечается в сообщении. Права на показ фильма продала американской компании IFC Films международная продюсерская компания «Блиц Фильм».

Главную роль в фильме исполнил актер Стивен Дорфф, известный по картинам «Блэйд» (1998) и «Где-то» (2010). Кроме него, в фильме снимались Дарен Манн, Дональд Фэйсон, Элизабет Ризер и другие.

В съемках картины также участвовали действующие и бывшие бойцы UFC, такие, как экс-чемпион в полусреднем весе Тайрон Вудли, Дональд «Ковбой» Серроне, Кенни Флориан и Эрик Андерс.

Фильм «Осажденный» рассказывает историю личностного противостояния дзюдоиста со своим авторитетным отцом, в прошлом чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «Это оригинальная, захватывающая история, в которой затронута извечная проблема отцов и детей», – цитирует пресс-служба слова Саркисова.