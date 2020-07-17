В египетской священной скале нашли высотные камеры возрастом более 2 тыс. лет

Отчет о находке опубликован на сайте Министерства по делам древностей Египта.

Группа археологов во главе с Мохаммедом Абд аль-Бадя нашла серию камер, выдолбленных на большой высоте в священной скале, расположенной неподалеку от древнего города Абидоса. В камеры вели узкие входы в скале.

Группа ученых обследовала восьмикилометровый участок к югу от Абидоса, чтобы зафиксировать следы человека в священной долине в различные временные эпохи.

В ходе обследования местности ученые увидели необычные отверстия на скалистом склоне священной горы, выстроенные в линию. Чтобы добраться до них и заглянуть внутрь, археологам пришлось применить альпинистское снаряжение.

Как выяснилось, отверстия ведут в камеры, выдолбленные внутри скалы. При этом некоторые отверстия ведут в только в одну камеру, в то время как другие ведут в камеры из двух, трех и пяти камер.

Высота камер не превышает 1,2 метра, они лишены декоративной отделки, хотя в некоторых были обнаружены небольшие ниши и скамейки, а также круглые углубления в полу. Также были обнаружены колодцы, заваленные камнем.

В одной из комнат ученые обнаружили настенную надпись, в которой упоминается имя некоего Хуусу-н-Хора, его матери Аменирди и бабушки Нес-Хора. Вместе с найденной в камерах керамикой это позволило ученым предположить, что комплекс относится к периоду правления династии Птолемеев (332-30 гг. до н.э.). Единственное украшение состоит из двух небольших фигур, вырезанных в скале с одной стороны у одного из входов.