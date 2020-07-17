В Петербурге открыли памятный знак писателю-моряку Валентину Пикулю

Мемориал установили неподалеку от дома писателя, сообщает F iesta.

Открытие памятника приурочили к 30-летию со дня смерти писателя на пересечении Измайловского проспекта и 7-й Красноармейской улицы. Скульптуру создал заслуженный художник России Дмитрий Каминкер, принявший участие в торжественной церемонии открытия.

Писатель Валентин Пикуль создал множество художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику. Одна из самых знаменитых работ писателя, принесшая ему известность – роман «Реквием каравану PQ-17», в котором рассказывается об участниках Северных конвоев, в период Второй мировой войны доставлявших в порты СССР важные грузы.

Книги Пикуля были переведены более чем на 20 языков. Их совокупный тираж превышает 500 млн. экземпляров, говорится в сообщении.