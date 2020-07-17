Дива французского кабаре ZiZi умерла в 95 лет

О смерти артистки сообщил танцор Николай Цискаридзе в своем Instagram.

Под псевдонимом ZiZi выступала французская танцовщица, актриса и певица Рене Жанмер, пояснил Цискаридзе. сообщил о смерти, которая.

«Сегодня утром из Швейцарии пришла очень грустная весть», – написал Цискаридзе. По его словам, гениальная Рене Жанмер была настоящим «символом высокого стиля и шика».

Танцор напомнил, что псевдоним ZiZi его коллега придумала себе в детстве. Танцовщица была музой хореографа Ролана Пети, а также модельеров Аззедина Алайя, Ива Сен-Лорана и художника Романа Тыртова.

Цискаридзе отметил, что именно ZiZi ввела моду на стрижку «под мальчика». Поводом для этого стало то, что в 1949 году ее муж Ролан Пети коротко постриг ее перед премьерой балета «Кармен».