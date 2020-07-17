Активисты ЛГБТ пожаловались на отсутствие в фильмах персонажей-трансгендеров

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Ежегодный отчет об изображении представителей ЛГБТ в фильмах крупнейших голливудских студий опубликовал Альянс геев и лесбиянок против диффамации (ГЛААД).

Исследование охватило 118 фильмов 2019 года. Как отмечается в релизе организации, репрезентация геев и лесбиянок в кинематографе по сравнению с прошлым годом незначительно выросла.

Так, в 2018 персонажи ЛГБТ были представлены в 18,2 процента вышедших кинофильмов, в 2019– в 18,6 процента. Однако кинолент с трансгендерными персонажами активисты не выявили, причем уже третий год подряд.