Петербургский музей «Русский Левша» подготовил выставку соломенных полотен о войне

Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Для экспозиции флористы создали из соломы сцены баталий и жизни осажденного Ленинграда. В числе представленных сюжетов – сбор капусты у Исаакиевского собора, квартира Тани Савичевой и картины войны.

Создание картин из соломы является нелёгким трудом, отмечается в сообщении. Чтобы сделать из нее устойчивые композиции, ее сначала отбирают, распаривают, клеят и затем утюжат или нагревают с помощью паяльника, чтобы зафиксировать.

Посетители пока не могут попасть на выставку из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Организаторы ждут гостей сразу, как только будут сняты ограничения.