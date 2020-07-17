Художник Владимир Рузин скончался на 72-м году жизни

Об этом сообщили во Владимирском государственном университете имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.

Народный художник работал в этом университете преподавателем. Рузин умер в четверг, 16 июля. Причины его смерти не называются.

Как пояснили в пресс-службе вуза, работы Рузина имеются во многих музеях России и других стран. Ранее художник основал и руководил мастерской эстампа.

Владимир Рузин родился в селе Ленинское Ленинского района Крымской области в 1948 году. В 1975-м он окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной.

Рузин стоял у истоков высшего художественно-графического образования во Владимирской области. В 2019-м он был удостоен звания «Народный художник Российской Федерации».