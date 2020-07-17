Волковский театр вернулся к репетициям трех спектаклей

Об этом в пятницу, 17 июля сообщила пресс-служба ярославского театра.

Труппа театра вышла из отпуска, в который ушла 3 июня из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе. Время вынужденного простоя руководство театра использовало для проведения ремонта, говорится в сообщении.

В частности, были отремонтированы сценические коробки и механизированные системы, починены кресла в зрительном зале и оборудование уборных. Ремонт стал первой комплексной реставрацией в театре за почти полвека, подчеркнули в пресс-службе.

В дальнейшем театр планирует открыть малую сцену на 250 зрительских мест. На такое обновление театра Минкультуры региона выделило около 29 млн рублей.

Сейчас театр готовит три премьеры. Это «Забыть Герострата» по пьесе Григория Горина, «Сирена и Виктория» по пьесе Галина и мюзикл «Еврейское счастье», поставленный по произведениям Шолом-Алейхема режиссером Егором Дружининым.

Театр должен открыться для зрителей в ноябре, сезон начнется «Волковском фестивалем», перенесенным с сентября.