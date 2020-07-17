В Китае нашли древние наскальные фрески с всадниками и богатырями

Возраст изображений превышает тысячу лет, сообщает Синьхуа по информации регионального управления по делам культуры и туризма.

Находки были сделаны археологами в ходе изучения скал на территории района Алашань-Цзоци китайского автономного района Внутренняя Монголия. Ученые обнаружили более 250 сохранившихся образцов наскальной живописи, отличающихся от предыдущих находок в этом регионе более богатым набором сюжетов.

В частности, на рисунках изображены не только животные, являвшиеся объектами охоты для авторов фресок, но и сцены из повседневной жизни, запечатлевшие быт проживавших здесь древних кочевых народов — гуннов, тюрков и сяньби.

Археологи особенно выделяют изображения езды на лошади, конной стрельбы из лука и другие сюжеты. Один из рисунков запечатлел богатыря, держащего в руках огромного волка.