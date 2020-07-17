Победа в конкурсе принесла Мужскому хору Карелии грант на 2 млн рублей

Хор выступил на Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов, сообщает ИА «Республика».

Победу хору присудили принесло в номинации «Культура — это мы!». Певцы удостоились диплома I степени, говорится в сообщении.

Конкурс проводился в рамках нацпроекта «Культура». В нем принимали участие 56 творческих коллективов из 85 регионов РФ.

Худрук и дирижер хора Алексей Умнов отметил, что такой крупный приз его команда выиграла впервые. Коллектив сможет потратить деньги на развитие своей деятельности, в том числе покупку костюмов и аппаратуры, а также на организацию гастрольных туров.

Всероссийский фестиваль любительских творческих коллективов в 2020 году собрал 255 конкурсантов, среди которых были духовые оркестры, любительские театры, цирковые и танцевальные коллективы, академические хоры и хоровые ансамбли. Лауреаты и победители конкурса примут участие в гала–концерте, который пройдет осенью в Москве.