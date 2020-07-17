Российский этнографический музей в Петербурге вновь открылся для посетителей

Возобновление работы музея символично состоялось в День этнографа 17 июля, пишет ТАСС.

17 июля – день рождения Николая Николаевича Миклухо-Маклая, широко известный праздник среди профессионального сообщества, рассказала директор музея Юлия Купина в ходе пресс-коференции, состоявшейся перед открытием.

Музей подготовил для гостей спецпрограмму «Экспедиция в музей», позволяющую предотвратить пересечение потоков посетителей и при этом беспрепятственно знакомиться с коллекцией. Медиаторы помогут посетителям осмотреть экспозиции, которые рассказывают о быте и культуре народов Евразии, также для этого предусмотрены маршрутные листы-квесты.

С конца июля в музее стартует новая экскурсия под названием «Главный экспонат». В ходе нее посетители побывают в тех частях здания, которые ранее были недоступны для широкой публики, что даст им возможность познакомиться с архитектурой уникального здания в городе и рассказать об анатомии музея, отметила Купина.