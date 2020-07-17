«Богема» станет первой оперой Мариинского театра после перерыва

Об этом сообщила пресс-служба Мариинки.

В пятницу 17 июля на сцене Мариинского-2 пройдет первый после четырехмесячного перерыва оперный спектакль не в концертном исполнении – опера Пуччини «Богема». Постановка Йана Джаджа, которая почти 20 лет идет на исторической сцене Мариинского театра, впервые перенесена в Мариинский-2. В главных партиях выйдут ведущие солисты труппы: Ирина Чурилова (Мими), Виолетта Лукьяненко (Мюзетта), Сергей Семишкур (Рудольф), Роман Бурденко (Марсель). За дирижерским пультом – Кристиан Кнапп.

При подготовке артистам пришлось не только вспоминать мизансцены и восстанавливать живость движений, но и корректировать свое поведение на сцене согласно новым условиям и правилам. Так, в спектакле станет меньше объятий, будет сокращен состав хора и оркестра, увеличено расстояние между солистами в некоторых сценах и расстояние между музыкантами в оркестровой яме.

Для зрителей меры безопасности остаются прежними – количество мест в зрительном зале ограничено до 1000, организована «шахматная» рассадка, проводится измерение температуры, проверяется наличие масок и перчаток. Спектакль пройдет без антракта, а впуск зрителей в здание театра начнется за 45 минут.