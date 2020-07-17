«Большие гастроли-онлайн» будут продолжаться по субботам

Проект завершил свой первый сезон ежедневных трансляций, сообщает его пресс-служба.

Теперь трансляции лучших региональных и ведущих спектаклей продолжатся по субботам.

С 26 марта по 12 июля более 25 миллионов зрителей увидели 109 спектаклей региональных и ведущих театров. За 104 дня «Больших гастролей-онлайн» интернет-тур представил работы творческих коллективов половины регионов страны – 79 театров из 47 субъектов Российской Федерации.

«Большие гастроли-онлайн» вышли на орбиту сотен тысяч просмотров за один спектакль. Охват одного вечера трансляции «Больших гастролей-онлайн» оказался равен посещаемости театра за сезон из сотен и тысячи аншлагов, отмечается в сообщении.

Чтобы бесплатно могут смотреть лучшие спектакли в прямом эфире, не выходя из дома: в квартире, на даче, в городе и на курорте, достаточно выйти в интернет и подключиться к прямому эфиру LIVE на официальных каналах «Большие гастроли» в Facebook, VK, Одноклассниках, в YouTube, а также на сайте БольшиеГастроли.РФ в разделе ONLINE.

С 18 июля стартуют «Выходные с Большими гастролями-онлайн». По субботам, раз в неделю, будет выходить прямой эфир LIVE в социальных каналах и на сайте с показами видеозаписей (или прямыми включениями). Каждый субботний вечер интернет-зрителей ждут новые города, новые спектакли и новые имена артистов. На карте онлайн-турне: 18 июля - Кемерово, 25 июля - Барнаул, 1 августа - Московская область.

Субботние онлайн-трансляции начнутся с комедии «Женитьба» по пьесе Н.В. Гоголя в постановке режиссера Камрана Шахмардана из Финляндии. Несмотря на то, что пьесе «Женитьба» в этом году исполняется 185 лет, вопросы, поднимаемые в ней, актуальны по сей день, поскольку речь идет о хорошем, важном и крайне ответственном деле - женитьбе. «Как выйти замуж и не прогадать - вот в чем вопрос! Изучим проблему и найдем ответ», – говорится в описании спектакля.

25 июля в 19.00 Молодежный театр Алтая им В.С. Золотухина (г. Барнаул) представит спектакль «Бег» режиссера-постановщика Юрия Ядровского. Для зрителей, увлекающихся изучением истории и роли человека в переломные моменты жизни, «Бег» по пьесе Михаила Булгакова будет интересен как спектакль одного из самых загадочных и, как оказалось, пророческих писателей в истории мировой литературы. «В своём отечестве, как известно, пророка нет. Или всё-таки есть? Ответ на этот вопрос узнаем», – говорится в описании.

1 августа в 19.00 Театр юного зрителя г. Королев Московской области представит «Трактирщицу». Режиссер-постановщик – Наталия Ермакова, заслуженный работник культуры РФ.

Комедия по пьесе Карло Гольдони продолжит тему любви и брака с мастер-классом от Мирандолины – привлекательной и умной молодой женщины, хозяйки гостиницы, которая умеет создать иллюзию равнодушного отношения к ухаживаниям противоположного пола.