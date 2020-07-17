Путин и Мишустин поздравили композитора Рыбникова с 75-летием

Поздравительные телеграммы опубликованы на сайтах Кремля и правительства РФ.

Как отметил в своем обращении глава государства, многие годы Рыбников сохраняет верность своему призванию, успешно осуществляя яркие и неординарные проекты. «Ваше творчество, замечательные, всегда узнаваемые мелодии, в которых блестяще соединились лучшие традиции музыкального искусства и смелые, новаторские идеи, стали настоящим явлением в культурной жизни страны, обогатили отечественную эстраду, театр и кинематограф», – подчеркнул президент, пожелав композитору здоровья и неиссякаемого вдохновения.

В свою очередь премьер Михаил Мишустин отметил в своем поздравлении одаренность российского композитора. По его словам, Рыбникова как человека редкого дарования и замечательного композитора, обладающего мастерством настоящего музыкального драматурга, любят миллионы людей.

«Вы обладаете уникальной способностью работать в самых разных жанрах, создавать мелодически красивые произведения – культовые рок-оперы, яркие саундтреки к спектаклям и фильмам, глубокие симфонии», – отмечается в телеграмме премьера.