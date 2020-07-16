В Китае нашли огромный архив династии Тан возрастом 1400-1100 лет

Об открытии по данным регионального института археологии сообщает агентство «Синьхуа».

Находку сделали археологи в ходе работ в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Ученые нашли 700 бумажных документов и деревянных табличек, относящихся к династии Тан (618-907 гг.).

Реликвии были найдены в округе Юли. В древности здесь находилась высокая башня, выполнявшая функции своеобразного телеграфа, который использовали воины для передачи сигналов с помощью дыма и огня.

Археологи нашли свыше 1100 различных реликвий, в том числе бумажные документы и деревянные таблички с текстами, часть которых удалось расшифровать. Как выяснилось, бумажные реликвии содержат личную переписку и литературные произведения.

Некоторые тексты представляют собой записи о военных объектах, находящихся на всех уровнях вдоль линии обороны, в состав которой входила и не сохранившаяся до наших дней сторожевая башня.