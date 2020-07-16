Национальный художественный музей Якутии представил VR-мультимедиагид

Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры и духовного развития Республики Саха.

Мультимедиагид с технологией дополненной реальности охватывает постоянную экспозицию музея «Искусство Якутии». Программа была разработана в рамках реализации нацпроекта «Культура» на базе цифровой платформы Artefact, говорится в сообщении.

Выставка «Искусство Якутии» включает 34 экспоната, в том числе работы живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, которые были созданы на территории региона в период с XVIII по XX века.

Приложение Artefact позволяет объединить общую информацию с интересными фактами. Также предлагается послушать аудиогид на русском и английском языках, увидеть экспонат в состоянии до реставрации, говорится в сообщении.