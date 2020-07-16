НЭБ выложила в бесплатный доступ сочинения историка Сергея Соловьёва

Труды историка доступны на портале НЭБ, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Сочинения Сергея Михайловича Соловьёва можно бесплатно скачать или читать онлайн на интернет-портале Национальной электронной библиотеки. Уже оцифрованы и опубликованы 11 книг, в том числе оба тома фундаментальная «История России с древнейших времён», «Учебная книга русской истории», изданная в 1882 году книга «Патриарх Гермоген» и несколько собраний сочинений, охватывающих широкий круг вопросов истории разных стран, религии, культуры и искусства.

В коллекции НЭБ также доступны книги о личности и творческом пути историка. Среди них книга Владимира Герье «Сергей Михайлович Соловьёв», а также издание 1879 года «Памяти Сергея Михайловича Соловьёва».