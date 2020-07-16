Минкультуры РФ и Роскультпроект представили сборник волонтёрских практик

Слова замминистра культуры РФ Ольги Яриловой цитирует официальный сайт ведомства.

По ее словам, Минкультуры РФ и Центр культурных стратегий и проектного управления (Роскультпроект) разработали информационно-аналитический сборник о реализации в 2019 году программы «Волонтёры культуры». В материалах сборника обобщены результаты мониторинга работы волонтерских движений в шестидесяти регионах России.

Ранее добровольческое движение в культуре в России не поддерживалось на федеральном уровне, поэтому итоги 2019 года стали настоящим прорывом, отметила Ярилова. За это время в ряды добровольцев вступили более 43 тысяч человек, были реализованы масштабные проекты, проведены работы по ремонту и благоустройству более чем на 900 объектах культурного наследия, подчеркнула она.

Кроме итогов 2019 года, мониторинг содержит сведения о самых перспективных проектах. В их числе «Том Сойер Фест», программа «Неограниченная жизнь», Форум культурных инициатив и многие другие, сообщила замминистра.