Алексей Учитель назвал фильм «Цой» данью памяти музыканту

Его слова цитируют в четверг в пресс-службе компании Sony Pictures.

Компания Sony Pictures выпустит фильм в прокат 27 августа, в День российского кино, говорится в сообщении. Главные роли в картине исполнили Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие актеры.

21 июня Виктору Цою исполнилось бы 58 лет. В фильме будут показаны вымышленные события, случившиеся в июле и августе 1990 года. Главным героем стал водитель Ikarus, участвовавший в смертельном ДТП.

«Я был лично знаком с Виктором Цоем, много снимал его, общался с его ближайшим окружением», – цитируют в пресс-службе слова Учителя. По его словам, он очень дорожит связанными с певцом воспоминаниями и ценит его человеческие качества.

«Восхищаюсь мощью его таланта, который и много лет спустя проникает в умы и сердца людей самых разных поколений», – подчеркнул Учитель. При этом режиссер добавил, что для него важно выпустить фильм о Цое именно в августе, как дань памяти музыканту.